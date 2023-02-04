Больше 60 военных вернулись в Россию из украинского плена

63 человека вернулись в Россию после обмена военнопленными. В Минобороны отмечают, что переговорный процесс был сложным.
Как сообщает министерство 4 февраля, военнослужащие сейчас получают медицинскую и психологическую помощь. Им дали возможность связаться с родственниками.
«В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов», — добавляют в министерстве.