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    Больше 60 военных вернулись в Россию из украинского плена

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    63 человека вернулись в Россию после обмена военнопленными. В Минобороны отмечают, что переговорный процесс был сложным.

    Как сообщает министерство 4 февраля, военнослужащие сейчас получают медицинскую и психологическую помощь. Им дали возможность связаться с родственниками.

    «В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов», — добавляют в министерстве.

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