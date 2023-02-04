К москвичу пришли с вопросами о сетевом домогательстве по отношению к юному петербуржцу. Он уже совершал такое офлайн

Петербуржец рассказал о недетской переписке, которую с его 9-летним сыном вел некий пользователь WhatsApp. Рассказ привел к москвичу, которого уже судили за домогательства по отношению к ребенку.

Задержали 24-летнего подозреваемого накануне в Москве, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 февраля. Следствие полагает, что с конца августа по сентябрь он совершал сексуальное насилие над мальчиком в переписке. Четыре года назад москвич домогался 13-летнего подростка возле мусорных контейнеров во дворе, отбыл срок и с 2020-го состоит под административным надзором.