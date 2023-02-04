В Петербурге задержали подозреваемого, который оставил в туалете тело менеджера автозавода

Полиция нашла предполагаемого виновника смерти менеджера, тело которого обнаружили в доме на Сибирской улице. Оказалось, что преступный опыт у фигуранта довольно богат.

Безработного 27-летнего горожанина задержали накануне на Кондратьевском проспекте, стало известно «Фонтанке» 4 февраля. Пока он сидит в изоляторе.

Тело 41-летнего менеджера завода спецавтомобилей нашли в квартире на Сибирской улице 30 января. Оно лежало в туалете с гематомами и ссадинами разной степени давности, с двумя сломанными ребрами. Мужчина снимал жилплощадь у директора своей фирмы. Было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.