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    В Петербурге задержали подозреваемого, который оставил в туалете тело менеджера автозавода

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    Полиция нашла предполагаемого виновника смерти менеджера, тело которого обнаружили в доме на Сибирской улице. Оказалось, что преступный опыт у фигуранта довольно богат.

    Безработного 27-летнего горожанина задержали накануне на Кондратьевском проспекте, стало известно «Фонтанке» 4 февраля. Пока он сидит в изоляторе.

    Тело 41-летнего менеджера завода спецавтомобилей нашли в квартире на Сибирской улице 30 января. Оно лежало в туалете с гематомами и ссадинами разной степени давности, с двумя сломанными ребрами. Мужчина снимал жилплощадь у директора своей фирмы. Было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

    Задержанного молодого человека судили за мошенничество, кражу, дела с наркотиками и за то, что разбил окно в квартире.

    © Фонтанка.Ру

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