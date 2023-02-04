Слабеющий вихрь добавит Петербургу мороза, но для прогулок погода — шикарная

Выходные в Петербурге обещают быть приятными для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. 4 февраля слегка снежно, в воскресенье синоптики обещают солнце.

По данным Гидрометцентра, в городе днем в субботу до –4, слабый ветер и легкий снег. Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус добавляет, что такую погоду сформировала северо-западная периферия теряющего силы циклонического вихря.

К воскресенью вихрь ослабнет окончательно, и погода ощутимо изменится — до –10 ночью и около шести градусов мороза днем. Ветер будет слабый, и велика вероятность увидеть солнце.