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    Слабеющий вихрь добавит Петербургу мороза, но для прогулок погода — шикарная

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    Выходные в Петербурге обещают быть приятными для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. 4 февраля слегка снежно, в воскресенье синоптики обещают солнце.

    По данным Гидрометцентра, в городе днем в субботу до –4, слабый ветер и легкий снег. Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус добавляет, что такую погоду сформировала северо-западная периферия теряющего силы циклонического вихря.

    К воскресенью вихрь ослабнет окончательно, и погода ощутимо изменится — до –10 ночью и около шести градусов мороза днем. Ветер будет слабый, и велика вероятность увидеть солнце.

    © Фонтанка.Ру

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