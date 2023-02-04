Квоты расписаны на год вперёд. 14-летней Алёне срочно требуется дорогая операция

У Алёны тяжелейшее искривление позвоночника и заболевание стремительно прогрессирует. Чтобы избежать серьёзных последствий, девочке в кратчайшие сроки необходимо сделать операцию. Но квоты расписаны на год вперёд. А у Алёны нет времени ждать.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Алёна Менькова, 14 лет.

Прогрессирующий кифосколиоз 4-й степени.

Спасёт операция. Не хватает 689 953 руб.

«В шесть лет я заметила на спине у дочки уплотнение — как валик вдоль позвоночника. Обследование выявило сколиоз 2-й степени.



Алёна периодически проходила курсы реабилитации, ЛФК и массажа, лечилась у остеопата. Но никаких изменений в её состоянии не происходило. Когда дочка пошла в школу, она стала быстро уставать, сидеть на уроках ей было тяжело. А в последние два года она подросла, и сколиоз начал резко прогрессировать. Но местные врачи по-прежнему не предлагают нам ничего, кроме реабилитации.



Сейчас у Алёны диагностирован кифосколиоз уже 4-й степени, позвоночник деформировался в двух плоскостях, ей становится всё хуже: в школе она практически лежит на парте, дома сразу ложится отдыхать.

Чтобы устранить искривление и избежать тяжёлых осложнений, нужна срочная операция. Врачи петербургской клиники готовы нам помочь, но квоты расписаны на год вперед, а состояние Алёны не позволяет откладывать операцию. Прошу вас, помогите спасти дочку! Самой мне не по силам оплатить операцию, одна воспитываю детей». Лариса Менькова, Ханты-Мансийский АО



Андрей Першин, заместитель главного врача по хирургии Научно-исследовательского института фтизиопульмонологии (Санкт-Петербург):

«У Алёны прогрессирующий кифосколиоз 4-й, самой тяжёлой степени. Учитывая стремительно усиливающееся искривление и высокий риск развития неврологических нарушений, требуется безотлагательное хирургическое лечение. Мы выведем позвоночник в максимально правильное положение и зафиксируем его в этом положении специальной металлоконструкцией». ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырех банковских дней.

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

