Кондуктор и пассажир в Петербурге повздорили на национальной почве. Безбилетник устроил шоу с кулаками

Тревожной выдалась дневная поездка в одном из автобусов в Петербурге в эту пятницу. Из-за неясного повода схлестнулись кондуктор и пассажир. Последний размахивал кулаками и предлагал «пойти выйти».

По словам очевидицы, оба повздорили 3 февраля в районе 10-й Красноармейской улицы, когда ехали по маршруту № 100. Конфликт, предположительно, вспыхнул после того, как горожанина попросили оплатить проезд.

За этим последовал шквал оскорблений — в основном на национальной почве. «Я еврей, а это *** (человек другой национальности)», — прокричал он.

Кондуктор достал телефон и начал снимать обидчика на камеру. Заметив это, мужчина сменил гнев на милость и принялся извиняться. Но, только оказавшись за пределами автобуса, показал тому неприличный жест.



В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» заявили, что не видят в действиях кондуктора никаких нарушений. При этом обстоятельства случившегося дополнительно проверят.