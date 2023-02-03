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    Кондуктор и пассажир в Петербурге повздорили на национальной почве. Безбилетник устроил шоу с кулаками

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    Тревожной выдалась дневная поездка в одном из автобусов в Петербурге в эту пятницу. Из-за неясного повода схлестнулись кондуктор и пассажир. Последний размахивал кулаками и предлагал «пойти выйти».

    Читатель «Фонтанки»

    По словам очевидицы, оба повздорили 3 февраля в районе 10-й Красноармейской улицы, когда ехали по маршруту № 100. Конфликт, предположительно, вспыхнул после того, как горожанина попросили оплатить проезд.

    За этим последовал шквал оскорблений — в основном на национальной почве. «Я еврей, а это *** (человек другой национальности)», — прокричал он.

    Кондуктор достал телефон и начал снимать обидчика на камеру. Заметив это, мужчина сменил гнев на милость и принялся извиняться. Но, только оказавшись за пределами автобуса, показал тому неприличный жест.

    В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» заявили, что не видят в действиях кондуктора никаких нарушений. При этом обстоятельства случившегося дополнительно проверят.

    «Отметим, что сотрудник не ответил агрессией на оскорбления по национальному признаку и эта реакция, а также помощь второго пассажира способствовали прекращению конфликта», — сказали в «Пассажиравтотрансе».

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