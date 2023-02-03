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    В Ульяновске двух мобилизованных отправили в тюрьму за избиение командиров

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    Приговоры двум мобилизованным за насильственные действия в отношении командиров вынесли в Ульяновске. Об этом 3 февраля сообщила пресс-службе СК РФ.


    Рядового Игоря Малясова и ефрейтора Константина Федорова приговорили к 6 и 5,5 годам лишения свободы соответственно.

    Как рассказали в ведомстве, они в 2015–2016 годах проходили срочную службу по призыву. Осенью прошлого года их призвали по мобилизации. Рядовой на территории воинской части нарушил требования воинских уставов и «применил насилие» в отношении офицера, а в другой день ефрейтор в ответ на замечание командира нанес ему удар.

    Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 334 УК РФ, — «насильственные действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации».

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