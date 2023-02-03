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    Вывезли 1000 тонн снега, но это не спасло. Матч Кубка России «Волга» — «Зенит» могут перенести в Петербург

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    Матч четвертьфинала Пути регионов Кубка России по футболу «Волга» (Ульяновск) — «Зенит» (Петербург) оказался под угрозой срыва. Стадион «Труд» в Ульяновске, на котором запланировано проведение встречи, — в неудовлетворительном состоянии, пишет «Чемпионат.com».

    Стадион не использовался с осени. Точнее — с 12 ноября. Несколько дней назад с территории «Труда» вывезли 1 000 тонн снега, однако ситуацию это не спасло: состояние газона оставляет желать лучшего. В «Зените» усомнились, что «Волге» удастся привести поле в приемлемое состояние к дате игры — 25 февраля. К тому же до конца февраля в Ульяновске оттепели не ждут. Согласно прогнозам, средняя температура будет колебаться в районе 8 градусов со знаком минус.

    На случай форс-мажора «Зенит» предложил перенести игру на «Газпром Арену». Это может стать запасным планом на тот случай, если газон и стадион все же не успеют привести в порядок. Петербургский клуб обязался взять на себя все расходы, включая расходы «Волги» на перелёт и проживание. Однако в ульяновской команде, похоже, отказались от предложения.

    «Зенит» действительно предлагал сыграть матч в Питере, но мы отказались. Мы подготовим поле, и матч состоится в Ульяновске — другого варианта мы даже не рассматривали», — заявил директор «Волги» Михаил Наволокин.

    Окончательное решение должно быть принято до 4 февраля. Как сообщили в Российском футбольном союзе, если состояние поля не соответствует регламенту, не позднее чем за 14 дней ФНЛ обязана проинформировать об этом РФС. В эти же сроки должен быть предложен вариант резервного стадиона для проведения матча.

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