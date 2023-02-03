После езды вокруг елочки главу ОМВД Волосовского района отстранили от должности

Новогодние приключения двух мужчин в городе Волосово Ленобласти закончились неожиданно для начальника ОМВД по Волосовскому району Александра Нежданова и начальника полиции Александра Шишко. Первого отстранили от должности, а второй получил взыскание в виде неполного служебного соответствия. Об этом 3 февраля сообщает 47news.



Гнев руководства МВД вызвали последствия предновогодней истории в Волосово. Тогда два веселых друга катались на «Мерседесе» вокруг городской елки. За ними приехали сотрудники ДПС. Когда они оформляли водителя, то его хмельной товарищ прыгал на багажнике полицейской машины. За ним сотрудникам пришлось побегать, потому что в наручники он сильно не хотел.

