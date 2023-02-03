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    После езды вокруг елочки главу ОМВД Волосовского района отстранили от должности

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    Новогодние приключения двух мужчин в городе Волосово Ленобласти закончились неожиданно для начальника ОМВД по Волосовскому району Александра Нежданова и начальника полиции Александра Шишко. Первого отстранили от должности, а второй получил взыскание в виде неполного служебного соответствия. Об этом 3 февраля сообщает 47news.

    Гнев руководства МВД вызвали последствия предновогодней истории в Волосово. Тогда два веселых друга катались на «Мерседесе» вокруг городской елки. За ними приехали сотрудники ДПС. Когда они оформляли водителя, то его хмельной товарищ прыгал на багажнике полицейской машины. За ним сотрудникам пришлось побегать, потому что в наручники он сильно не хотел.

    Произошедшее попало на видео, кадры которого широко разошлись по Сети. По данным 47news, главу ОМВД Волосовского района отстранили от должности, потому что наказанием «за этот цирк» стал штраф всего лишь в 500 рублей за езду в неположенном месте. «Мол, ославили полицию на весь белый свет, а отделались ценой трех пачек сигарет», — говорится в публикации издания.

    Александр Нежданов был назначен на должность 23 декабря 2021 года. Ранее два года он возглавлял ОМВД по Кингисеппскому району, а до этого полгода УМВД по Центральному району Петербурга. В Петербург Нежданов приехал из Москвы в череде «московского десанта». В столице начинал службу с уголовного розыска.

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