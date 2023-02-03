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    На Воронежской горела квартира, есть пострадавший

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    Квартирный пожар тушили во Фрунзенском районе Петербурга днём 3 февраля. Скорая уехала от дома с пациентом.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, горела трёхкомнатная квартира на Воронежской улице, 84. Пожарных вызвали к пятиэтажке незадолго до полудня. На помощь выехали три расчета.

    Огонь распространился на 20 квадратных метров обстановки. Пожар ликвидировали за полчаса, без пострадавших не обошлось.

    «По уточненной информации, в результате пожара пострадал один человек, госпитализирован в медицинское учреждение», — добавили в ведомстве.

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