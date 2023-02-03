В Подмосковье забеременела 13-летняя школьница. Отец ребенка — её ровесник

В Подмосковье 13-летняя школьница скоро станет матерью. Отец ребенка на год старше и приходится ей родственником. Будущие бабушка и дедушка претензий не имеют.



О случае в одном из городов юго-востока области 3 февраля пишет «МК» со ссылкой на источник. По данным издания, в мае прошлого года девочка приехала в гости к двоюродному брату, где между подростками произошел сексуальный контакт. О том, что школьница забеременела, стало известно в августе, когда родители привели ее в женскую консультацию.



Врачи сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Родители девочки с заявлением обращаться не стали. Уголовная ответственность подростку не грозит, так как за подобные преступления она наступает после совершеннолетия.

