Финны заявили, что Борис Ротенберг получил гражданство без проверки со стороны полиции

Полиция безопасности Финляндии не проводила проверку Бориса Ротенберга при получении финского гражданства. Заключение о заявителе не запрашивала и миграционная служба страны. Об этом сообщают финские СМИ 3 февраля.



Скандал с отсутствием проверок заявок россиян на финское гражданство возник после публикации СМИ о том, что миграционная служба не запрашивала заключение у полиции безопасности о Геннадии Тимченко.

И Борис Ротенберг, и Геннадий Тимченко подавали документы в 1998 году. Тимченко получил финский паспорт в 1999-м, Ротенберг — четыре года спустя.