Финны заявили, что Борис Ротенберг получил гражданство без проверки со стороны полиции

Полиция безопасности Финляндии не проводила проверку Бориса Ротенберга при получении финского гражданства. Заключение о заявителе не запрашивала и миграционная служба страны. Об этом сообщают финские СМИ 3 февраля.
Скандал с отсутствием проверок заявок россиян на финское гражданство возник после публикации СМИ о том, что миграционная служба не запрашивала заключение у полиции безопасности о Геннадии Тимченко.
И Борис Ротенберг, и Геннадий Тимченко подавали документы в 1998 году. Тимченко получил финский паспорт в 1999-м, Ротенберг — четыре года спустя.
Во время рассмотрения заявок обоих пост главы миграционной службы Финляндии занимал Матти Саарелайнен. Якобы он мог посодействовать рассмотрению заявки Тимченко. Сам Саарелайнен отрицал свою причастность.
Подозрения легли в основу проверки деятельности главы миграционной службы Финляндии. Закончить ее не удалось — чиновник вышел на пенсию.
Известно также, что до осени 2019 года Саарелайнен возглавлял Центр борьбы с гибридными угрозами.