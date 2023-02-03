Молодые ученые бесплатно расскажут про культурный образ мозга

Как наука повлияла на художественный образ мозга? Как этот образ менялся со временем и как мозг сейчас «участвует» в проектах art&science, расскажут в отделе Маяковки в «Севкабель Порту» 5 февраля. Бесплатно, 16+

Лондонский психиатр Бернард Холландер на рубеже XIX и XX веков предложил методологию измерения черепной коробки и затем написал труд «Научная френология». Таким образом он осмыслял учение австрийца Франца Йозефа Галля. По нынешним понятиям, никакой «научной френологии» быть не может: учение, соотносящее особенности психики с рельефом черепа, — псевдонаука. Поверхность черепной коробки не повторяет форму черепа, да и поверхность самого мозга не определяет психические свойства. Однако в XIX веке любопытствующая публика изучала френологические карты головы, где было размечено: вот тут находится запасливость (может стать и стяжательством), вот тут скромность (может стать скрытностью), вот тут самооценка (или самолюбие).

Наука (а ею и псевдонаука считалась на ранней стадии) очень влияла на художественное представление о мозге. В XVII веке, например, некоторые ученые считали мозг просто мышцей. А сейчас с помощью функционального МРТ можно видеть, как мозг работает — в том числе как реагирует на произведения искусства. Искусствовед Дарья Мартынова из Института истории СПбГУ и Полина Пахомова из Университета ИТМО, руководитель клуба Let’s Art&Science, расскажут о проектах art&science, связанных с мозгом.



Лекцию «Визуализируя мозг: art&science проекты» слушаем 5 февраля в «Севкабель Порту». Подробности регистрации на сайте Маяковки в разделе мероприятий. Начало в 15:00.

