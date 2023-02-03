    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, с-з

    756мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.04eur76.96

    Наука

    Молодые ученые бесплатно расскажут про культурный образ мозга

    428
    обсудить

    Как наука повлияла на художественный образ мозга? Как этот образ менялся со временем и как мозг сейчас «участвует» в проектах art&science, расскажут в отделе Маяковки в «Севкабель Порту» 5 февраля. Бесплатно, 16+

    ПоделитьсяПоделиться

    Лондонский психиатр Бернард Холландер на рубеже XIX и XX веков предложил методологию измерения черепной коробки и затем написал труд «Научная френология». Таким образом он осмыслял учение австрийца Франца Йозефа Галля. По нынешним понятиям, никакой «научной френологии» быть не может: учение, соотносящее особенности психики с рельефом черепа, — псевдонаука. Поверхность черепной коробки не повторяет форму черепа, да и поверхность самого мозга не определяет психические свойства. Однако в XIX веке любопытствующая публика изучала френологические карты головы, где было размечено: вот тут находится запасливость (может стать и стяжательством), вот тут скромность (может стать скрытностью), вот тут самооценка (или самолюбие).

    Наука (а ею и псевдонаука считалась на ранней стадии) очень влияла на художественное представление о мозге. В XVII веке, например, некоторые ученые считали мозг просто мышцей. А сейчас с помощью функционального МРТ можно видеть, как мозг работает — в том числе как реагирует на произведения искусства. Искусствовед Дарья Мартынова из Института истории СПбГУ и Полина Пахомова из Университета ИТМО, руководитель клуба Let’s Art&Science, расскажут о проектах art&science, связанных с мозгом.

    Лекцию «Визуализируя мозг: art&science проекты» слушаем 5 февраля в «Севкабель Порту». Подробности регистрации на сайте Маяковки в разделе мероприятий. Начало в 15:00.

    Александра Шеромова

    По теме

    Куда сходить бесплатно
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close