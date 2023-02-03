Студент из Финляндии попался с солидным запасом украинской валюты. Показываем, что оставляли в России

Учащийся финского вуза пытался уехать из России с гривнами, но вдвое превысил валютный лимит. На таможне в Выборге ему пришлось задержаться.
Курсом гривны к доллару озадачил сотрудников таможенного поста МАПП Брусничное 18-летний пассажир автобуса, следовавшего в Финляндию, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления 3 февраля.
Северо-Западное таможенное управление
Гражданин России, который учится в одном из финских вузов, вёз с собой 5 200 банкнот на общую сумму 720 тысяч гривен. Это почти 20 тысяч долларов. В декларации они указаны не были.
Правила требуют подавать пассажирскую таможенную декларацию на всю сумму, если наличных больше 10 тысяч в долларовом эквиваленте. Студенту, впрочем, можно было над ней не трудиться.
«Согласно Указу Президента Российской Федерации со 2 марта 2022 года запрещено вывозить из Российской Федерации наличную иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США», — напомнили в СЗТУ.
В отношении молодого человека оформили административный протокол по статье о недекларировании физическими лицами наличных денежных средств (16.4 КоАП РФ).
В январе в управлении сообщали о семье из Украины, которая пыталась вывезти из России 9 кг валюты. Часть также пришлось оставить.