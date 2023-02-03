Студент из Финляндии попался с солидным запасом украинской валюты. Показываем, что оставляли в России

Учащийся финского вуза пытался уехать из России с гривнами, но вдвое превысил валютный лимит. На таможне в Выборге ему пришлось задержаться.

Курсом гривны к доллару озадачил сотрудников таможенного поста МАПП Брусничное 18-летний пассажир автобуса, следовавшего в Финляндию, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления 3 февраля.

Северо-Западное таможенное управление

Гражданин России, который учится в одном из финских вузов, вёз с собой 5 200 банкнот на общую сумму 720 тысяч гривен. Это почти 20 тысяч долларов. В декларации они указаны не были.



Правила требуют подавать пассажирскую таможенную декларацию на всю сумму, если наличных больше 10 тысяч в долларовом эквиваленте. Студенту, впрочем, можно было над ней не трудиться.

«Согласно Указу Президента Российской Федерации со 2 марта 2022 года запрещено вывозить из Российской Федерации наличную иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США», — напомнили в СЗТУ.

