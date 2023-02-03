ЗСД перекроют на ночь у развязки с Благодатной улицей

Строительство Витебской развязки потеснит водителей на Западном скоростном диаметре Петербурга в ночь с 3 на 4 февраля. Участок магистрали перекроют на несколько часов.

С полуночи до 6 часов утра 4 февраля будет закрыто движение транспорта по основному ходу ЗСД в сторону севера в районе развязки с Благодатной улицей, сообщает 3 февраля пресс-служба «Магистрали северной столицы». А с 02:00 до 04:00 перекроют въезд с Благодатной улицы на ЗСД в сторону южной развязки с КАД.