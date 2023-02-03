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    ЗСД перекроют на ночь у развязки с Благодатной улицей

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    Строительство Витебской развязки потеснит водителей на Западном скоростном диаметре Петербурга в ночь с 3 на 4 февраля. Участок магистрали перекроют на несколько часов.

    С полуночи до 6 часов утра 4 февраля будет закрыто движение транспорта по основному ходу ЗСД в сторону севера в районе развязки с Благодатной улицей, сообщает 3 февраля пресс-служба «Магистрали северной столицы». А с 02:00 до 04:00 перекроют въезд с Благодатной улицы на ЗСД в сторону южной развязки с КАД.

    При этом въезд с Благодатной улицы на ЗСД в сторону северной развязки с КАД и съезды с ЗСД на Благодатную будут работать в штатном режиме. И также без каких-либо ограничений можно будет проехать по основному ходу в южном направлении. При движении с юга можно будет съехать с ЗСД на Благодатную, развернуться на перекрестке съезда ЗСД, Благодатной и Кубинской улиц и заехать на магистраль в северном направлении.

    Возле развязки с Благодатной будут демонтировать опоры, на которых расположены дорожные знаки и указатели. Поскольку рамы расположены над всеми четырьмя полосами, для проведения работ требуется перекрывать движение.

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    ЗСДПетербургПерекрытие движения
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