Роста не будет. Россия будет поставлять газ Белоруссии по прежней цене

Корректировки цены на газ из России для Белоруссии в 2023 году не будет. Об этом 3 февраля рассказал журналистам глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов, передает ТАСС.



В ответ на вопрос о стоимости цены газа он заявил: «На уровне прошлого года с расчетом в рублях».



В 2022 году стоимость на российский газ была установлена на уровне 128,5 доллара за тысячу кубов. С 1 апреля 2022 года Белоруссия оплачивает поставки в рублях. При этом рассматривается проект объединенного рынка природного газа Союзного государства.

