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    Роста не будет. Россия будет поставлять газ Белоруссии по прежней цене

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    Корректировки цены на газ из России для Белоруссии в 2023 году не будет. Об этом 3 февраля рассказал журналистам глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о стоимости цены газа он заявил: «На уровне прошлого года с расчетом в рублях».

    В 2022 году стоимость на российский газ была установлена на уровне 128,5 доллара за тысячу кубов. С 1 апреля 2022 года Белоруссия оплачивает поставки в рублях. При этом рассматривается проект объединенного рынка природного газа Союзного государства.

    О привилегированном характере партнерства России и Белоруссии после двусторонних переговоров заявлял Владимир Путин 19 декабря 2022 года. Тогда он отметил, что странам удалось согласовать основные параметры в сфере энергетики, в том числе ценообразование. На следующий день премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что стоимость российского газа для страны базируется на белорусском предложении. Кроме того, стоимость впервые должна быть зафиксирована на 3 года.

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