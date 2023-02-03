Россия заняла первое место в Европе по числу пользователей Интернета

Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, которые пользуются Интернетом. Об этом заявил 3 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума Digital Almaty.



Мишустин также отметил, что по итогам прошлого года Россия заняла шестое место в мире по доступности мобильного и домашнего Интернета. По числу дата-центров Россия занимает десятое место, пишет ТАСС.



«Мы понимаем, как развиваются такие процессы, поэтому в ЕАЭС часто выступаем инициаторами цифровизации», — добавил премьер.

