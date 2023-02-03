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    Россия заняла первое место в Европе по числу пользователей Интернета

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    Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, которые пользуются Интернетом. Об этом заявил 3 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума Digital Almaty.

    Мишустин также отметил, что по итогам прошлого года Россия заняла шестое место в мире по доступности мобильного и домашнего Интернета. По числу дата-центров Россия занимает десятое место, пишет ТАСС.

    «Мы понимаем, как развиваются такие процессы, поэтому в ЕАЭС часто выступаем инициаторами цифровизации», — добавил премьер.

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