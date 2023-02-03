Минфин РФ предложил сделать подделку сигарет уголовно наказуемым преступлением

Подделка табачных изделий в России может стать уголовно наказуемым преступлением — таким же, как и фальсификация алкогольной продукции. С инициативой выступил Минфин, а в МВД намерены ее поддержать.

«Разработаны необходимые изменения в КоАП и УК РФ в части противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Сейчас документы рассматриваются на площадке правительства РФ», — сообщили РИА Новости в Минфине 3 февраля.

В МВД агентству рассказали, что «законопроектом предполагается дополнить статью 171.3 УК РФ новой частью, закрепляющей ответственность за производство, закупку, хранение, поставку (в том числе при ввозе в РФ и вывозе из РФ) табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья для их производства без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере».