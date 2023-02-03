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    Минфин РФ предложил сделать подделку сигарет уголовно наказуемым преступлением

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    13 комментариев

    Подделка табачных изделий в России может стать уголовно наказуемым преступлением — таким же, как и фальсификация алкогольной продукции. С инициативой выступил Минфин, а в МВД намерены ее поддержать.

    «Разработаны необходимые изменения в КоАП и УК РФ в части противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Сейчас документы рассматриваются на площадке правительства РФ», — сообщили РИА Новости в Минфине 3 февраля.

    В МВД агентству рассказали, что «законопроектом предполагается дополнить статью 171.3 УК РФ новой частью, закрепляющей ответственность за производство, закупку, хранение, поставку (в том числе при ввозе в РФ и вывозе из РФ) табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья для их производства без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере».

    Статья 171.3 УК РФ — незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции — предполагает наказание в виде штрафа в размере от 3 до 4 миллионов рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

    По данным Минфина, доля нелегальной табачной продукции в России за 2016–2018 годы увеличилась с 1,5 до 8%. В 2019 году тенденция к увеличению нелегального оборота табачной продукции сохранилась — в первом квартале 2019 года доля нелегальной табачной продукции составила 10,3%, в 2020 году доля нелегальной табачной продукции сократилась до 7%.

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    Комментарии 13

    Zdobsi03 Фев 2023 в 10:18
    Запреты это плохо. Нужно рыночными методами бороться. У нас же рыночная экономика? Или мы коммунизм ещё строим? Нужно производство Филипп Морис ижора, бат, JTI проверить. Из чего они делают сигареты? Что туда кладут? На табак это давно не похоже. И это выгодно только западным компаниям, которые скупили все табачные фабрики. Последним был донтабак. И пришли эффективные иностранцы и как для страны третьего мира, выпускают продукцию "и так хорошо". Есть такая штука кривая спроса-предлложения. И расходы многие не могут увеличить. Поэтому решение простое-покупают другую продукцию. В цене она как раз в ценах 4-5 летней давности. То есть получается, это борьба с кошельком граждан. И граждане массово проголосовали " рублем" за недопустимость повышения цен. И оптимизировали свои расходы. И только-то.
    Сначала за воровство из госбюджета введите полную конфискацию имущества и смертную казнь. Вот это было бы значительно эффективнее, чем с народом собственным бороться.
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