В Петербурге пройдут гастроли театра Моссовета

4 февраля состоится показ спектакля «Соло для часов с боем» (12+) режиссера Павла Пархоменко. В основе постановки — пьеса словацкого писателя Освальда Заградника (авторизированный перевод со словацкого Юрия Айхенвальда). Трагикомичная пьеса рассказывает о мире пожилых людей, которые собираются на квартире и предаются воспоминаниям о прошлом. Несмотря на стандартный сюжет о внуке, который из-за женитьбы хочет выселить деда из квартиры в дом престарелых, пьеса и спектакль по своей структуре ближе к притче, чем к бытовой драме. Это спектакль о «стариках, которые так хотят быть молодыми. О беспощадной силе времени, которое невозможно остановить».

5 февраля можно увидеть спектакль «БЕСприданница» (16+), выпущенный театром к 200-летнему юбилею А.Н.Островского. Эту версию одной из самой известных пьес писателя поставил Евгений Марчелли. Основная мысль спектакля — о губительной силе обманутой любви и о духовной слепоте, бесчувственном равнодушии, отсутствии эмпатии, цинизме, которыми заражен современный человек. Интересное решение спектакля — образ Карандашыва. Здесь он наделен нежной человеческой силой, а один из ключевых моментов спектакля — то, что Лариса проглядела в нём человека. Также интересно как решаются сценография и костюмы спектакля — это и не современный мир, и не век Островского с сюртуками и кринолинами. Скорее это какое-то междумирье, где костюм является отражением внутреннего мира человека, а не его социального статуса.

