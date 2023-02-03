Норвегия может помочь Киеву за счёт сверхдоходов от продажи нефти

Норвегия может направить часть своих доходов от продажи нефти на помощь Украине. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Доклад появился 2 февраля на официальном сайте правительства.
«Мы должны признать, что самое важное, что мы можем сделать сейчас, — это помочь Украине защитить себя и заставить Россию изменить курс», — говорится в сообщении.
Премьер-министр не уточнил, о какой конкретно сумме идёт речь. Использование нефтяных денег, по его словам, оправдано и отвечает национальным интересам.
«Мы находимся в ситуации, когда у нас есть простор для действий благодаря экстраординарным доходам от нефтяного сектора», — добавил он.
Государственные доходы Норвегии резко выросли, поскольку цены на энергоносители увеличились из-за военного конфликта между Россией и Украиной. По данным Reuters, предполагаемые налоговые поступления Норвегии от нефтегазовой отрасли возросли на 200% в прошлом году, до рекордных 884 миллиардов норвежских крон (89,3 миллиарда долларов), что почти в три раза превышает предыдущий рекорд.