Норвегия может помочь Киеву за счёт сверхдоходов от продажи нефти

Норвегия может направить часть своих доходов от продажи нефти на помощь Украине. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Доклад появился 2 февраля на официальном сайте правительства.

«Мы должны признать, что самое важное, что мы можем сделать сейчас, — это помочь Украине защитить себя и заставить Россию изменить курс», — говорится в сообщении.

Премьер-министр не уточнил, о какой конкретно сумме идёт речь. Использование нефтяных денег, по его словам, оправдано и отвечает национальным интересам.

«Мы находимся в ситуации, когда у нас есть простор для действий благодаря экстраординарным доходам от нефтяного сектора», — добавил он.