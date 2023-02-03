Активиста «Молодой гвардии» задержали с наркотиками в Тихвине. Заниматься их сбытом он мог с полгода

Активиста «Молодой гвардии» задержали в Тихвине с десятками капсул с наркотиками накануне вечером. Портал 47news 2 февраля рассказал о биографии «звезды Ленобласти», его карьерном росте и неожиданности, с которой столкнулись коллеги.
29-летний Герман Асвер — замруководителя Тихвинского отделения «Молодой гвардии», член Общественного совета при администрации Тихвинского района и замдиректора муниципальной детско-юношеской спортивной школы «Богатырь». В декабре 2022-го его наградили премией «Время молодых» от Леноблизбиркома как лучшего представителя Молодежной избирательной комиссии региона. Кроме того, по данным медиа, у него два высших образования — в частности, диплом учителя физкультуры в филиале ЛГУ имени Пушкина. И, что не менее удивительно с учётом нынешних проблем с законом, 2019-м он стал социальным педагогом.
Согласно переписки из телефона — её изучило следствие — раскладкой запретного по укромным местам он занимался приблизительно полгода. Предварительно, покупал оптовую партию в даркнете, фасовал, а затем искал незаметные уголки по городу. Общался в Telegram, а заказы шли через аналог крупного даркнет-рынка. Дома у него обнаружили весы и целлофан. Такая работа могла приносить ему, предположительно, около 70 тыс. руб. в неделю.
По информации областного медиапортала, отец Германа умер в прошлом году, его мать — пенсионерка, зарабатывает на жизнь дворником. Мужчина холост и бездетен. Есть своё жилье и про долги никто из знакомых не слышал.
Глава администрации Тихвинского района Юрий Наумов рассказал журналистам, что администрация пребывает в шоке, и случившееся «рационально не объяснимо». По словам чиновника, признаков того, что мужчина ведёт двойную жизнь, не было. Асвер был опрятен и на службе обходился без замечаний.
Известно, что 3 февраля Германа поведут на арест по тяжёлой статье — «сбыт в значительном размере».