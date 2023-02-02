Путин поддержал идею создания музеев спецоперации

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение по созданию музеев, посвященных спецоперации ВС РФ. Об этом 2 февраля сообщает РИА Новости.

«Там воюют сегодня представители всех регионов России, это и нужно делать повсеместно, поэтому идея [Cоздания музеев спецоперации] хорошая, правильная», — сказал глава государства на встрече с представителями молодежных патриотических организаций.

Путин привел в пример подобные музеи ВОВ, которые стали создавать «практически с самого начала Великой Отечественной войны».

«Нужно это делать. И я с удовольствием это поддержу», — отметил глава государства. Также Путин добавил, что проводить такую работу надо при соблюдении всех мер безопасности.