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    Путин поддержал идею создания музеев спецоперации

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    Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение по созданию музеев, посвященных спецоперации ВС РФ. Об этом 2 февраля сообщает РИА Новости.

    «Там воюют сегодня представители всех регионов России, это и нужно делать повсеместно, поэтому идея [Cоздания музеев спецоперации] хорошая, правильная», — сказал глава государства на встрече с представителями молодежных патриотических организаций.

    Путин привел в пример подобные музеи ВОВ, которые стали создавать «практически с самого начала Великой Отечественной войны».

    «Нужно это делать. И я с удовольствием это поддержу», — отметил глава государства. Также Путин добавил, что проводить такую работу надо при соблюдении всех мер безопасности.

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