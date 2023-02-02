Месяцы в коме и годы борьбы за жизнь. Умерла Милана Каштанова — самая известная жертва петербургских зимних крыш

Милана Каштанова приехала в Петербург из Эстонии. Здесь она училась на психолога. Привычная жизнь изменилась в один миг, когда зимой 2010 года ей на голову упала глыба льда. Тогда коммунальщики сбивали наледь с крыши и не огородили тротуар.
Врачи Мариинской больницы смогли вернуть Милану с того света. После девушку перевезли в Кёльн. 9 месяцев в коме и 13 лет борьбы за жизнь. Ей многое пришлось учиться делать заново: двигать руками, держать ложку и даже сидеть. Она пела любимые песни и любила наводить красоту.
Милана не сдавалась. Рядом были родные и близкие: они влезли в большие долги, чтобы поднять девушку на ноги. Только в 2013 году они получили компенсацию от коммунальщиков — 10 миллионов рублей. За неогороженный тротуар представитель коммунальных служб получила полгода. Условно.
Милана ненависти к виновникам не испытывала.
Девушка умерла 31 января. Ей было 34 года.