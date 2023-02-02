Комитет Госдумы по обороне предложил позволить командирам назначать арест без суда во время мобилизации

В Госдуму внесли законопроект, который наделит командиров воинских частей и начальников органов военной полиции ВС РФ правом применять дисциплинарный арест к военнослужащим ниже офицерского звания без решения военного суда. Соответствующий документ 2 февраля появился на сайте Госдумы.

Законопроект предложил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.

Как сказано в пояснительной записке, сейчас назначать дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте может только судья гарнизонного военного суда. Эти судебные учреждения находятся в значительном удалении от зоны проведения боевых действий, что, уточняется в документе, затрудняет транспортировку нарушителей.