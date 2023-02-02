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    Комитет Госдумы по обороне предложил позволить командирам назначать арест без суда во время мобилизации

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    В Госдуму внесли законопроект, который наделит командиров воинских частей и начальников органов военной полиции ВС РФ правом применять дисциплинарный арест к военнослужащим ниже офицерского звания без решения военного суда. Соответствующий документ 2 февраля появился на сайте Госдумы.

    Законопроект предложил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.

    Как сказано в пояснительной записке, сейчас назначать дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте может только судья гарнизонного военного суда. Эти судебные учреждения находятся в значительном удалении от зоны проведения боевых действий, что, уточняется в документе, затрудняет транспортировку нарушителей.

    Законопроект предлагает наделить командиров правом на назначение дисциплинарного ареста в период мобилизации, а также во время действия военного положения и в военное время.

    Уточняется, что такие меры помогут повысить уровень армейской дисциплины. Срок разбирательства по дисциплинарному проступку предлагается ограничить тремя сутками, а по привлечению к дисциплинарному аресту — десятью сутками.

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    ГосдумаАрестАндрей КартаполовКомитет по обороне Госдумы
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