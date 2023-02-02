«Такая казусная ситуация произошла». Туляки в петербургской колонии ответят за смерть похищенной ящерицы

Суд в Петербурге решил судьбу двух уроженцев Тульской области. Новую жизнь в столице они начали с кражи ящерицы, у нее и до встречи с ними была непростая судьба.

О решении суда 2 февраля рассказывает прокуратура города. По версии следствия и, как писала «Фонтанка», в августе прошлого года Валерия Гарипова и Артем Авакян прогуливались по зоопарку. Женщина на тот момент всего пару недель как приехала в город в поисках новой жизни, собиралась работать парикмахером и высылать деньги матери, которая осталась в Тульской области с ее ребенком. Земляк Гариповой Авакян пробыл в Петербурге несколько месяцев. Он рассказал суду, что как самозанятый торговал детскими игрушками, зарабатывал до 200 тысяч в месяц. Авакян жил с девушкой, которой нравятся экзотические животные, «всякие там черепахи».

Также Валерия рассказала суду, что в зоопарке была первый раз за свою 34-летнюю жизнь. Находясь в экзотариуме, Авакяну пришла в голову идея порадовать сожительницу новым питомцем, так аконтозавр для Натальи и оказался в сумке Гариповой. Сама она призналась, что животных любит, но к рептилиям относится брезгливо. Оба признали вину, Авакян уверял суд, что это все его затея и Лера практически ни при чем. Кражу ящерицы они называли нелепой и казусной ситуацией. «Думала, это просто баловство», — добавила Валерия и отметила, что она растерялась.

Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

Чем баловство закончилось, известно — ящерица через пару дней вне стен экзотариума умерла, трупик был выкинут в окошко. Полиция нашла и подозреваемых, и тело. Его вернули в зоопарк, где им распорядились согласно установленному порядку. Аконтозавр закончил свой путь, пережив предательство — в 2021 году от него избавились хозяева, подкинув в зоопарк.



Оба осужденных не первый раз проходят подобную процедуру. Судимая за кражи Гарипова лишь единожды приговаривалась к реальному лишению свободы, но «нетяжелая» статья и наличие малолетнего сына сделали срок лишь месячным. Впрочем, хронически и серьезно больная женщина поехала не в колонию-поселение, а в больницу лечиться. Когда ей стало лучше, отсиживать свое она так и не стала. Вероятно, в том числе из-за этого кража ящерицы потянула почти на два года колонии.

Прежде чем стать успешным торговцем игрушками, Авакян тоже совершал имущественные преступления, последний срок он отсидел в колонии строгого режима. Биография 32-летнего туляка вынудила судью поинтересоваться, отчего же предыдущие приговоры его ничему не научили.