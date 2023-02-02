Среда джаза с Давидом Голощекиным: Miles Davis & Gil Evans — Concierto De Aranjuez

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«Карнеги Холл», 19 мая 1961 года. Выступает Майлз Девис в сопровождении оркестра под управлением Гила Эванса.
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«Карнеги Холл», 19 мая 1961 года. Выступает Майлз Девис в сопровождении оркестра под управлением Гила Эванса.
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