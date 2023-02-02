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    Россияне в январе потратили на товары и услуги меньше на 16%, чем в декабре, и на 12% меньше, чем в январе 2022 года

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    Потребительская активность россиян в январе 2023 года уменьшилась: траты на продукты и услуги сократились не только на 16% относительно декабря, чего можно было ожидать, но и к январю 2022 года — на 12%, подсчитали в Первом ОФД (входит в группу ВТБ).

    Самое большое сокращение расходов — на 20% и более — пришлось на электронику и аксессуары, детские товары и кухонную утварь, продукцию для спорта и творчества, а также мебель, спецодежду, канцтовары и табачные изделия. Траты на продукты и алкогольные напитки по сравнению с январем 2022 года уменьшились на 16%, на электротехнику, а также лекарства и товары для красоты — на 18%, на хозтовары — на 14%.

    При этом почти вдвое больше денег покупатели направили на товары для праздников, на 19% увеличились траты на сувениры, на 16% — на товары для дома. Практически на уровне января 2022 года сохранились расходы на топливо и услуги.

    «Январь традиционно показывает снижение потребительского спроса по сравнению с декабрем, когда россияне активно выбирают подарки родным и близким, а также совершают крупные покупки в рамках предпраздничных акций. — комментирует Александра Красовская, руководитель отдела продаж аналитических сервисов Первый ОФД. — Однако в этом году траты населения продемонстрировали снижение не только к декабрю, но и к январю 2022 года. Это связано в том числе с возвращением россиян к сберегательной модели поведения, которое началось еще в прошлом году. По нашим прогнозам, в феврале объем трат вырастет по сравнению с январскими значениями, но о восстановлении потребительской активности можно будет судить только по итогам всего первого квартала».

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