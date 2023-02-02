Экс-председателя партии «Яблоко» оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Депутата ЗакСа Карелии, бывшую главу партии «Яблоко» Эмилию Слабунову суд признал виновной в дискредитации российской армии.



Однако, как сообщает издание «Петрозаводск говорит» 2 февраля, наказание ей назначили в виде штрафа в размере всего 30 тысяч рублей. А могли назначить в силу её статуса и до 200 тысяч рублей.

Заявление, на основе которого в отношении Слабуновой составили протокол, подал её коллега депутат парламента Карелии от «Единой России» Леонид Лиминчук. Причем написал он сразу в МВД, ФСБ, СК РФ и прокуратуру. Дискредитацию народный избранник услышал в речи Эмилии Слабуновой на заседании ЗакСа, а также в ряде постов в её телеграм-канале.

