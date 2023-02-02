    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, ю-в

    751мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd70.12eur76.22

    Экс-председателя партии «Яблоко» оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

    2846
    2 комментария

    Депутата ЗакСа Карелии, бывшую главу партии «Яблоко» Эмилию Слабунову суд признал виновной в дискредитации российской армии.

    Однако, как сообщает издание «Петрозаводск говорит» 2 февраля, наказание ей назначили в виде штрафа в размере всего 30 тысяч рублей. А могли назначить в силу её статуса и до 200 тысяч рублей.

    Заявление, на основе которого в отношении Слабуновой составили протокол, подал её коллега депутат парламента Карелии от «Единой России» Леонид Лиминчук. Причем написал он сразу в МВД, ФСБ, СК РФ и прокуратуру. Дискредитацию народный избранник услышал в речи Эмилии Слабуновой на заседании ЗакСа, а также в ряде постов в её телеграм-канале.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДепутатДискредитация армии
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close