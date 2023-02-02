Социальная инженерия и фишинг стали главными схемами мошеннических атак на клиентов банков в 2022 году

За 2022 год мошенники совершили 7,8 млн финансовых атак на клиентов ВТБ — это в почти в 4 раза больше, чем годом раньше. Основными схемами остаются социальная инженерия и фишинг. Люди не только отдают свои деньги, но и берут кредиты специально для мошенников.

Как рассказали в ВТБ, увеличилось число случаев применения социальной инженерии, когда люди под воздействием мошенников оформляют кредиты через дистанционные каналы и даже в банковских офисах. Еще одна примета времени: на фоне удаления банковских приложений из Google Play и App Store мошенники убеждали клиентов якобы обновить их до актуальной версии и направляли ссылку, которая вела на фишинговый ресурс, а также предлагали помочь установить новое приложение через так называемые «сервисные приложения», которые являются средствами удаленного доступа.



«Пик мошеннической активности в отношении розничных клиентов пришелся на июль прошлого года, когда был зафиксирован 1 миллион атак на клиентов, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. — Начиная с августа эксперты ВТБ фиксировали постепенное снижение этого показателя, и к концу 2022 года число атак сократилось уже почти в 2 раза. Например, в декабре число атак составило 569 тысяч — на 15 % меньше, чем в ноябре, и в 1,3 раза меньше, чем в декабре 2021 года».

Всего за минувший год ВТБ выявил и заблокировал почти 27 тысяч различных фишинговых и мошеннических ресурсов, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, «мимикрирующих» под бренд банка. Удалось защитить средства 620 тысяч клиентов.

В 2023 году эксперты банка не ожидают кардинальных перемен в основных мошеннических схемах. По сравнению с прошлым годом вырастет количество звонков злоумышленников через мессенджеры и социальные сети, также они будут более активно использовать для хищений технологию оплаты через СБП по QR-коду. Кроме того, в экспертном сообществе обсуждаются опасения о возможном использовании технологий искусственного интеллекта для кражи средств. Но пока мошенники чаще лично общаются с потенциальными жертвами, и в обозримом будущем, по прогнозам экспертов, ситуация едва ли изменится.

