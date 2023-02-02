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    Разворот автомобиля, погубивший пассажирку мотоцикла на Приморском шоссе, потянул на условный срок

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    Сестрорецкий районный суд Петербурга вынес приговор водителю автомобиля, чей маневр привел к смертельной аварии с мотоциклом в Курортном районе города летом 2020 года. Жертвой ДТП стала пассажирка байка.

    Авария произошла в 20:13 26 июля 2020 года в районе дома 271 по Приморскому шоссе в Сестрорецке. Подсудимый на личном Subaru Forester двигался по боковому проезду шоссе от дома 261 в сторону дома 293 и при наличии знака, запрещающего остановку вдоль правого края проезжей части, выехал на встречную полосу и остановился у левого, сообщает 2 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Затем мужчина возобновил движение и, не убедившись в безопасности маневра, пошел на разворот на скорости порядка 10–15 км/ч, создав этим помеху ехавшему в попутном направлении мотоциклу Honda CB 400 FK. В результате столкновения погибла пассажирка мотоцикла.

    Подсудимый вину признал частично. Суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), и приговорил к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года и лишением прав на 2 года и 10 месяцев. Также с него взыскали по 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу двух потерпевших.

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