Разворот автомобиля, погубивший пассажирку мотоцикла на Приморском шоссе, потянул на условный срок

Сестрорецкий районный суд Петербурга вынес приговор водителю автомобиля, чей маневр привел к смертельной аварии с мотоциклом в Курортном районе города летом 2020 года. Жертвой ДТП стала пассажирка байка.
Авария произошла в 20:13 26 июля 2020 года в районе дома 271 по Приморскому шоссе в Сестрорецке. Подсудимый на личном Subaru Forester двигался по боковому проезду шоссе от дома 261 в сторону дома 293 и при наличии знака, запрещающего остановку вдоль правого края проезжей части, выехал на встречную полосу и остановился у левого, сообщает 2 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Затем мужчина возобновил движение и, не убедившись в безопасности маневра, пошел на разворот на скорости порядка 10–15 км/ч, создав этим помеху ехавшему в попутном направлении мотоциклу Honda CB 400 FK. В результате столкновения погибла пассажирка мотоцикла.
Подсудимый вину признал частично. Суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (