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    В Ленобласти подорожали и гробы, и похороны

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    Отправиться в последний путь в Ленинградской области станет дороже, хотя государство выделит больше денег. С новыми тарифами на услуги по погребению, которые представил комитет по тарифам, 2 февраля ознакомился 47news.

    В 2023 году стоимость похорон повысилась на 828 рублей 80 копеек. Само погребение подорожало с 4236,74 до 4740,91 рубля, а стоимость и доставка гроба — с 1869,41 до 2091,87 рубля.

    Общая стоимость же похоронных услуг, которые компенсирует государство, составит 7793,48 рубля вместо прежних 6964,68 рубля.

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    ГробыПохороныСтоимость похорон
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