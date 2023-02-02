В Ленобласти подорожали и гробы, и похороны

Отправиться в последний путь в Ленинградской области станет дороже, хотя государство выделит больше денег. С новыми тарифами на услуги по погребению, которые представил комитет по тарифам, 2 февраля ознакомился 47news.

В 2023 году стоимость похорон повысилась на 828 рублей 80 копеек. Само погребение подорожало с 4236,74 до 4740,91 рубля, а стоимость и доставка гроба — с 1869,41 до 2091,87 рубля.

Общая стоимость же похоронных услуг, которые компенсирует государство, составит 7793,48 рубля вместо прежних 6964,68 рубля.