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    Движение по дамбе ограничено из-за ремонтных работ

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    На автодороге, проходящей по петербургской дамбе, продолжают ремонтировать информационный щит. В связи с этим в четверг, 2 февраля, ограничено движение транспорта по участку САД КЗС.

    Работы ведутся на Финской стороне дамбы. На 134-м километре внешнего кольца сегодня перекрывают движение по левой и средней полосам, сообщает 2 февраля пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга.

    Водителей убедительно просят не превышать скорость и внимательно следить за сообщениями на информационных табло, знаками и ограждениями.

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    ПетербургДамбаОграничения движения транспорта
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