Движение по дамбе ограничено из-за ремонтных работ

На автодороге, проходящей по петербургской дамбе, продолжают ремонтировать информационный щит. В связи с этим в четверг, 2 февраля, ограничено движение транспорта по участку САД КЗС.



Работы ведутся на Финской стороне дамбы. На 134-м километре внешнего кольца сегодня перекрывают движение по левой и средней полосам, сообщает 2 февраля пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга.

Водителей убедительно просят не превышать скорость и внимательно следить за сообщениями на информационных табло, знаками и ограждениями.