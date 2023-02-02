К концу 2023 года в Выборгском районе появится улица Меркурьева и новый участок Толубеевского проезда

Служба Госстройнадзора Санкт-Петербурга выдала компании «Главстрой Санкт-Петербург» разрешение на строительство двух дорожных объектов в Выборгском районе Петербурга общей протяженностью почти полтора километра. Построить улицу Меркурьева и новый отрезок Толубеевского проезда планируется в четвертом квартале 2023 года.
Улица Меркурьева протяженностью 540 метров пройдет от улицы Федора Абрамова до проспекта Энгельса и станет четвертым выездом из района «Северной долины» на проспект Энгельса. Это четырехполосная дорога с шириной каждой полосы 3,5 метра и тротуарами шириной — 3 метра. Новая улица названа в честь народного артиста СССР Василия Меркурьева.
Кроме того, в ближайшее время планируется построить продолжение Толубеевского проезда — его третий участок протяженностью 954,61 метров соединит улицы Михаила Дудина и Николая Рубцова. Его оборудуют светофорными постами, пешеходными переходами и тротуарами. Четырехполосная дорога обеспечит удобный проезд к взрослой и детской поликлиникам, которые возводятся в районе.
Девелоперская компания, созданная промышленником Олегом Дерипаска, продолжает поэтапно развивать транспортную инфраструктуру комплекса «Северная долина». К настоящему времени вблизи станции метро «Парнас» построено и введено более 5,9 км дорог. Последняя из них — продолжение улицы Федора Абрамова — протяженностью 251 метров, от улицы Заречной до Шишкина, была введена в эксплуатацию в январе 2023 года. Все дороги носят имена известных поэтов, художников, народных артистов и выдающихся композиторов XX века — Михаила Дудина, Федора Абрамова, Николая Рубцова, Валерий Гаврилина, Юрия и Андрея Толубеевых, Василия Меркурьева, Ивана Шишкина.