К концу 2023 года в Выборгском районе появится улица Меркурьева и новый участок Толубеевского проезда

Служба Госстройнадзора Санкт-Петербурга выдала компании «Главстрой Санкт-Петербург» разрешение на строительство двух дорожных объектов в Выборгском районе Петербурга общей протяженностью почти полтора километра. Построить улицу Меркурьева и новый отрезок Толубеевского проезда планируется в четвертом квартале 2023 года.

Улица Меркурьева протяженностью 540 метров пройдет от улицы Федора Абрамова до проспекта Энгельса и станет четвертым выездом из района «Северной долины» на проспект Энгельса. Это четырехполосная дорога с шириной каждой полосы 3,5 метра и тротуарами шириной — 3 метра. Новая улица названа в честь народного артиста СССР Василия Меркурьева.

