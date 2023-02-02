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    МЧС делится видео: спасателям пришлось доставать провалившихся под лёд коров

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    Сотрудникам МЧС пришлось спасать домашних животных из ледяного водоёма в Северной Осетии. Об этом 2 февраля сообщает министерство в своём телеграм-канале и показывает видео спасательной операции.

    Три коровы провалились в пруд на окраине села Заманкул Правобережного района: неокрепший лед не выдержал веса. Одну бурёнку местные жители вытянули с помощью трактора. На помощь двум другим пришли сотрудники Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС.

    МЧС России

    «По грудь в ледяной воде спасатели добрались до замерзших коров и вывели их на сушу», — отмечается в сообщении.

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    МЧСКороваПровалился под ледСпасателиСеверная Осетия
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