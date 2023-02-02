МЧС делится видео: спасателям пришлось доставать провалившихся под лёд коров

Сотрудникам МЧС пришлось спасать домашних животных из ледяного водоёма в Северной Осетии. Об этом 2 февраля сообщает министерство в своём телеграм-канале и показывает видео спасательной операции.



Три коровы провалились в пруд на окраине села Заманкул Правобережного района: неокрепший лед не выдержал веса. Одну бурёнку местные жители вытянули с помощью трактора. На помощь двум другим пришли сотрудники Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС.

