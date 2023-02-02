Житель Камчатки получил четыре с половиной года за избиение ребенка ковшом

Избивший девушку-подростка житель Камчатки получил реальный срок. Конфликт произошел с дочерью приятельницы, сообщает 2 февраля прокуратура региона.



Инцидент произошел в Мильковском районе. Следствие и суд установили, что 40-летний мужчина пришел домой к знакомой. В квартире в тот момент находилась ее 16-летняя дочь, которая выключила звук у телевизора. Гостя это разозлило. Схватив металлический ковш, он начал избивать подростка. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.



Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. С учетом непогашенной судимости за незаконный оборот наркотиков суд назначил наказание в виде реального срока лишения свободы на четыре с половиной года.

