Нерентабельные лошади. Для коней с Дворцовой может наступить «крайний случай»

Упряжные кони в России не востребованы. Владелец компании «ВАЛКиТ» опасается, как бы не пришлось пустить на мясо 17 лошадей.



Компания «ВАЛКиТ» – владелец двух лошадей, привлекших внимание общественности в ходе инцидентов в центре Петербурга. Многие сопереживали Буяну, мучившемуся от колик на Дворцовой. В той же конюшне содержится Берта, которая стала жертвой вскочившего на нее неадеквата.