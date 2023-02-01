Нерентабельные лошади. Для коней с Дворцовой может наступить «крайний случай»

Упряжные кони в России не востребованы. Владелец компании «ВАЛКиТ» опасается, как бы не пришлось пустить на мясо 17 лошадей.
Компания «ВАЛКиТ» – владелец двух лошадей, привлекших внимание общественности в ходе инцидентов в центре Петербурга. Многие сопереживали Буяну, мучившемуся от колик на Дворцовой. В той же конюшне содержится Берта, которая стала жертвой вскочившего на нее неадеквата.
Это старейшая в городе компания, 35 лет возившая туристов в каретах с лошадьми в упряжке. Её подопечные даже снимались в исторических фильмах, но сейчас компания закрывается, а животные, «в самом крайнем случае», пойдут на мясо.
«Фонтанка» встретилась с директором компании Александром Ивахновым. Он рассказал о своем видении инцидентом и о том, что мешает компании продолжать работу.