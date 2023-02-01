Подозреваемый в краже Гия оказался в петербургском СИЗО из-за одной буквы

Куйбышевский районный суд заключил под стражу 50-летнего выходца из Гали Гию Шонию, который решил изменить судьбу одной буквой. Его историю «Фонтанка» совместно с объединенной пресс-службой судов Петербурга рассказывает 1 февраля.

Ровно три месяца назад в вагоне метро на станции «Невский проспект» петербурженка лишилась своего iPhone11. Кто-то вытащил смартфон из сумки, ущерб составил 50 тысяч рублей. На днях полиция задержала подозреваемого — 50-летнего мужчину, который, как полагает следствие, присвоил трубку, а затем «распорядился похищенным по своему усмотрению». Но интрига не в этом.