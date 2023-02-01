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    Подозреваемый в краже Гия оказался в петербургском СИЗО из-за одной буквы

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    Куйбышевский районный суд заключил под стражу 50-летнего выходца из Гали Гию Шонию, который решил изменить судьбу одной буквой. Его историю «Фонтанка» совместно с объединенной пресс-службой судов Петербурга рассказывает 1 февраля.

    Ровно три месяца назад в вагоне метро на станции «Невский проспект» петербурженка лишилась своего iPhone11. Кто-то вытащил смартфон из сумки, ущерб составил 50 тысяч рублей. На днях полиция задержала подозреваемого — 50-летнего мужчину, который, как полагает следствие, присвоил трубку, а затем «распорядился похищенным по своему усмотрению». Но интрига не в этом.

    Когда Гие сняли отпечатки, оказалось, что он вовсе не Шония, а Шотия. Впрочем, отчество тоже подверглось изменениям — был Никомозевичем, стал Николозивочем. При этом «старое имя» Гии встречается в картотеке петербургских судов трижды. Но что любопытно, у него все еще нет ни одной судимости. В 2010-м и 2011-м это были попытки краж, довести до конца задуманное мужчине не удавалось. А вот в 2020-м получилось, но дело было прекращено в связи с примирением сторон. Потерпевший написал заявление, в котором указал, что Шония полностью загладил свою вину. Суд учел, что обвиняемый до этого ни разу не был судим и отпустил с богом.

    В этот раз Шония просил домашний арест, но суд прислушался к следователю, который счел, что раз подозреваемый пытался скрыть свое прошлое при помощи смены имени, значит на путь исправления он не встал.

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