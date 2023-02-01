В Госдуму внесли проект отмены пенсий для военнослужащих СНГ

Правительство РФ внесло в Госдуму проект выхода из соглашения о пенсионном обеспечении военнослужащих и их семей стран — участниц СНГ. Соответствующий законопроект появился в базе 1 февраля.

Речь идет о соглашениях 1992 года, участниками которых стали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан и Украина. В них говорится, что при переселении пенсионера на постоянное местожительство в другое государство ему назначается пенсия по нормам государства проживания.

Как указывается в пояснительной записке, сейчас увеличилось количество случаев выплат пенсий тем, кто не проходил военную службу ни в СССР, ни в РФ.