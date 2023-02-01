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    В Госдуму внесли проект отмены пенсий для военнослужащих СНГ

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    2 комментария

    Правительство РФ внесло в Госдуму проект выхода из соглашения о пенсионном обеспечении военнослужащих и их семей стран — участниц СНГ. Соответствующий законопроект появился в базе 1 февраля.

    Речь идет о соглашениях 1992 года, участниками которых стали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан и Украина. В них говорится, что при переселении пенсионера на постоянное местожительство в другое государство ему назначается пенсия по нормам государства проживания.

    Как указывается в пояснительной записке, сейчас увеличилось количество случаев выплат пенсий тем, кто не проходил военную службу ни в СССР, ни в РФ.

    «Порядок назначения и выплаты пенсий приводит к росту фиктивных миграционных потоков иностранных военных пенсионеров в Российскую Федерацию, где самый высокий уровень пенсионного обеспечения», — говорится в документе.

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    Госдума РФВоенные пенсионерыПравительство РФСтраны СНГ
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    Комментарии 1

    Заливщик голосовых планок01 Фев 2023 в 20:08
    Все деньги на абрамсы ушли! :)
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