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    Музеи

    В Александровском дворце в Царском Селе доделали зал с горкой. Его таким не видели 80 лет

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    3 комментария
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    Впервые за 80 лет посетители Александровского дворца в Пушкине увидят зал с горкой во всей красе — с отделкой, выполненной по проекту Джакомо Кваренги. Со 2 февраля зал, относящийся к парадным, включат в экскурсионный маршрут в числе первых 14 интерьеров дворца, открытых после реставрации.

    К счастью и интересу публики, название зала с горкой — не фигура речи: его главным композиционным элементом является самая настоящая катальная горка. Точно такую же привезли сюда в 1833 году из Аничкова дворца, это был подарок бабушки — вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны — внукам. Царские дети съезжали с горки на ковриках, а простояла она в зале до 1941 года.

    Нынешняя деревянная горка — воссоздание. А вот в интерьерах зала местами сохранились подлинные детали — искусственный мрамор стен светло-серого и сиреневого оттенков, наборный паркет и камин. Также специалисты воссоздали живописный фриз под искусственный мрамор, дубовые дверные и оконные заполнения.

    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Во время реставрации под поздней краской нашли подлинную масляную живопись на холсте в люнетах (архитектурных пространствах в форме полумесяца) — она имитировала окна. Ее расчистили, недостающие детали дополнили.

    Люстру воссоздали по историческому образцу, а вот розетка в центре потолка оказалась подлинной металлической, а не лепной, как казалось ранее.

    Сохранились и воспоминания об атмосфере, присущей этому залу.

    «В последнее царствование во время парадных завтраков и обедов возле горки располагался оркестр; под нею обычно хранились велосипеды Николая II и его детей, — писал в 1920-е директор Объединения дворцов и парков Детского Села Всеволод Яковлев. — Ныне здесь размещены игрушечные автомобили… и два экипажа с велосипедным ходом, поднесенные кем-то сыну Николая II».

    Дворец открыт ежедневно с 10:00 до 18:00 (кассы до 16:45, вход на экспозицию до 17:00), кроме среды и последнего четверга каждого месяца.

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    Комментарии 3

    hal900001 Фев 2023 в 21:26
    а игрушечные автомобили где??..)
    +0−0
    снегурочка01 Фев 2023 в 21:25
    Хоть что-то положительное)
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!01 Фев 2023 в 21:04
    очередная китайская подделка зачем?
    +0−0
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