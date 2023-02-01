В Александровском дворце в Царском Селе доделали зал с горкой. Его таким не видели 80 лет

Впервые за 80 лет посетители Александровского дворца в Пушкине увидят зал с горкой во всей красе — с отделкой, выполненной по проекту Джакомо Кваренги. Со 2 февраля зал, относящийся к парадным, включат в экскурсионный маршрут в числе первых 14 интерьеров дворца, открытых после реставрации.

К счастью и интересу публики, название зала с горкой — не фигура речи: его главным композиционным элементом является самая настоящая катальная горка. Точно такую же привезли сюда в 1833 году из Аничкова дворца, это был подарок бабушки — вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны — внукам. Царские дети съезжали с горки на ковриках, а простояла она в зале до 1941 года.

Нынешняя деревянная горка — воссоздание. А вот в интерьерах зала местами сохранились подлинные детали — искусственный мрамор стен светло-серого и сиреневого оттенков, наборный паркет и камин. Также специалисты воссоздали живописный фриз под искусственный мрамор, дубовые дверные и оконные заполнения.

Во время реставрации под поздней краской нашли подлинную масляную живопись на холсте в люнетах (архитектурных пространствах в форме полумесяца) — она имитировала окна. Ее расчистили, недостающие детали дополнили.

Люстру воссоздали по историческому образцу, а вот розетка в центре потолка оказалась подлинной металлической, а не лепной, как казалось ранее.



Сохранились и воспоминания об атмосфере, присущей этому залу.



«В последнее царствование во время парадных завтраков и обедов возле горки располагался оркестр; под нею обычно хранились велосипеды Николая II и его детей, — писал в 1920-е директор Объединения дворцов и парков Детского Села Всеволод Яковлев. — Ныне здесь размещены игрушечные автомобили… и два экипажа с велосипедным ходом, поднесенные кем-то сыну Николая II».

