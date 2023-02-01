В Петербурге «Дикси» закрыли на 60 дней. Проверяющие нашли норку, помёт и много чего еще

Магазин «Дикси» на Большой Подьяческой приостановил свою работу на 60 дней — так решил суд 1 февраля. Всему виной грязь, хлам и крысиная нора. Подробности рассказали в пресс-службе судов Петербурга.



Торговую точку проверяли 20 января. Проверяющие нашли грязные склады с немытыми полами и заляпанными стеллажами. Не укрылся от глаз ревизоров и помет разной живности. Было зафиксировано, что уборка зала проводится плохо, документов о ежемесячной генуборке просто нет, помещение для швабр и прочего инвентаря отсутствует, все свалено в туалете. Ремонт проверяющих тоже расстроил. Местами он настолько плох, что препятствует качественной уборке, а в одном месте крысы прогрызли нору. В списке более десятка нарушений. Защитник АО «Дикси Юг» их признал, но заявил, что все уже устранено, показал фото и документы.