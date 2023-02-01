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    В Петербурге «Дикси» закрыли на 60 дней. Проверяющие нашли норку, помёт и много чего еще

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    15 комментариев

    Магазин «Дикси» на Большой Подьяческой приостановил свою работу на 60 дней — так решил суд 1 февраля. Всему виной грязь, хлам и крысиная нора. Подробности рассказали в пресс-службе судов Петербурга.

    Торговую точку проверяли 20 января. Проверяющие нашли грязные склады с немытыми полами и заляпанными стеллажами. Не укрылся от глаз ревизоров и помет разной живности. Было зафиксировано, что уборка зала проводится плохо, документов о ежемесячной генуборке просто нет, помещение для швабр и прочего инвентаря отсутствует, все свалено в туалете. Ремонт проверяющих тоже расстроил. Местами он настолько плох, что препятствует качественной уборке, а в одном месте крысы прогрызли нору. В списке более десятка нарушений. Защитник АО «Дикси Юг» их признал, но заявил, что все уже устранено, показал фото и документы.

    Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 60 суток. Срок исчисляется с 20 января.

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    Комментарии 15

    Magdalina01 Фев 2023 в 18:50
    Проверка продуктовых сетей нужна обязательно, не важна компания и кто за ней стоит.
    Например, в Пятерочке, по адресу, п. Шушары, Старорусский пр. 6 , в магазине бегают мыши, крысы, часто приходится видеть мышей на прилавках с овощами, кушают и никого не стесняются. Тараканы, тоже не отстают, выкладываю продукты на ленту, при кассе, лента движется и они усатые бегут.
    Короче говоря, это ужасно. Почему, Роспотребнадзор не проверяет, не понятно.
    +0−0
    Гость01 Фев 2023 в 18:47
    Разводилово на деньги постоянное. ценники врут в наглую
    +0−0
    Гость01 Фев 2023 в 18:28
    Самый лучший Дикси из всех ! Жаль что закрыли. Там хоть холодильники рабочие.Очень доброжелательный персонал!
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