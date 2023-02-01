Олег Гаркуша сыграет священника в фильме с актрисой из «Дылды». Посмотрите на него в образе

Режиссер картины — 32-летний Георгий Лялин, выпускник Андрея Эшпая, снявшего такие фильмы, как «Шут», «Униженные и оскорбленные» и сериал «Дети Арбата». В фильме также сыграют: Василиса Перелыгина («Дылда», «Хедшот»); Никита Тарасов («Кухня», «Битва за Севастополь», «Монах и бес»); Николай Козак («Чикатило», «1941. Крылья над Берлином»); Константин Балакирев («Подельники»).

Участник «АукцЫона» шоумен Олег Гаркуша сыграет в новом фильме «Длительные свидания» Свердловской киностудии и онлайн-сервиса START. Часть съемок пройдет в Петербурге.

По сценарию картины, отец Александр получает шанс на искупление собственных грехов. Когда в городском храме случается пожар, во всем обвиняют глухонемую девушку. Он решается ей помочь и «создает вокруг Вари жизнь, которой у нее никогда не было».



По словам Георгия Лялина, его психологическая драма — «о том, что каждый человек может сотворить чудо, если перестанет подходить к своему делу формально».



Олег Гаркуша говорит, что на него произвела сильное впечатление дебютная картина режиссера — «Распутье».

