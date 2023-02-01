Олег Гаркуша сыграет священника в фильме с актрисой из «Дылды». Посмотрите на него в образе

Участник «АукцЫона» шоумен Олег Гаркуша сыграет в новом фильме «Длительные свидания» Свердловской киностудии и онлайн-сервиса START. Часть съемок пройдет в Петербурге.
Режиссер картины — 32-летний Георгий Лялин, выпускник Андрея Эшпая, снявшего такие фильмы, как «Шут», «Униженные и оскорбленные» и сериал «Дети Арбата». В фильме также сыграют: Василиса Перелыгина («Дылда», «Хедшот»); Никита Тарасов («Кухня», «Битва за Севастополь», «Монах и бес»); Николай Козак («Чикатило», «1941. Крылья над Берлином»); Константин Балакирев («Подельники»).
По сценарию картины, отец Александр получает шанс на искупление собственных грехов. Когда в городском храме случается пожар, во всем обвиняют глухонемую девушку. Он решается ей помочь и «создает вокруг Вари жизнь, которой у нее никогда не было».
По словам Георгия Лялина, его психологическая драма — «о том, что каждый человек может сотворить чудо, если перестанет подходить к своему делу формально».
Олег Гаркуша говорит, что на него произвела сильное впечатление дебютная картина режиссера — «Распутье».
«В авторском кино Георгий сторонится формализма и интересуется человеческими реалистичными историями, — рассказал он. — Поэтому мне интересно сниматься в новом фильме режиссера. Роль священника меня привлекает своей необычностью. К тому же в 80-е годы я бывал в Свердловске с гастролями и с тех пор люблю этот город».
Глухонемую девушку играет Василиса Перелыгина, знакомая зрителю по роли Маши в картине «Дылда». В процессе подготовки к съемкам она встречалась с глухонемой актрисой, учила реплики на языке жестов и перенимала особенности ее речи.
«Длительные свидания» — как раз тот случай, когда прочитал сценарий и понял, что это кино обязательно должно случиться, — поделилась мыслями продюсер картины Ольга Ерофеева-Муравьева. — Эта нежная история про старика и глухонемую девушку рассказывает о том, что глухота — это не когда глух физически, а когда не думаешь про своего ближнего».
Фильм выйдет в прокат в 2024 году.