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    Никто не узнает, где я. В Германии полиция арестовала девушку по подозрению в убийстве двойника

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    6 комментариев

    Полиция ФРГ арестовала женщину по подозрению в убийстве двойника, которого она искала в интернете, чтобы инсценировать собственную смерть.

    Как сообщает CNN 1 февраля со ссылкой полицию Ингольштадта, 23-летняя немецко-иракская девушка содержится в заключении на юге Германии по подозрению в убийстве 23-летней алжирки.

    Родители подозреваемой сообщили о ее пропаже в августе 2022 года. Позже автомобиль девушки обнаружили в Ингольштадте с телом алжирки внутри. На теле зафиксировали ножевые ранения, также было изуродовано лицо.

    Сначала родители идентифицировали убитую как пропавшую дочь. Однако вскрытие и анализ ДНК показали, что это другой человек, который поразительно похож на пропавшую. «Теперь следователи предполагают, что подозреваемая хотела скрыться из-за семейных проблем и инсценировала свою смерть», — рассказали в полиции.

    Как именно была обнаружена и задержана подозреваемая, не уточняется.

    В конце января суд арестовал «пропавшую дочь» и ее предполагаемого сообщника — 23-летнего парня из Косово.

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    ГерманияУбийство
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    Комментарии 6

    Гость01 Фев 2023 в 16:25
    Неужели у них там в Дойчланде нет передачи ДНК? Или родители не разрешали смотреть телевизор, гулять с мальчиком за ручку и вообще? Отсюда и попытка сбежать хоть как? Ну и тюрьма там ласковая, еще и образование получит. Может даже, и лучше строгого дома.
    +0−0
    своих не бросаем01 Фев 2023 в 16:16
    нормально, у нас Япончик теперь глава РПЦ.
    +0−0
    Kot Piter01 Фев 2023 в 15:36
    И здесь Косово отметилось. Прямо международный бренд! =/
    +2−0
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