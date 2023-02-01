Никто не узнает, где я. В Германии полиция арестовала девушку по подозрению в убийстве двойника

Полиция ФРГ арестовала женщину по подозрению в убийстве двойника, которого она искала в интернете, чтобы инсценировать собственную смерть.

Как сообщает CNN 1 февраля со ссылкой полицию Ингольштадта, 23-летняя немецко-иракская девушка содержится в заключении на юге Германии по подозрению в убийстве 23-летней алжирки.

Родители подозреваемой сообщили о ее пропаже в августе 2022 года. Позже автомобиль девушки обнаружили в Ингольштадте с телом алжирки внутри. На теле зафиксировали ножевые ранения, также было изуродовано лицо.