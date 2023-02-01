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    Боевые действия на Украине

    Чемпион Европы по карате Сергей Увицкий погиб добровольцем в ходе боевых действий

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    Чемпион Европы по карате и генеральный секретарь Федерации кекусинкай России Сергей Увицкий погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Федерации Киокушин.

    Увицкий был участником добровольческого формирования «Союз», созданного из спортсменов Российским союзом боевых искусств (РСБИ).

    Сергею Увицкому был 41 год. По данным портала Superkarate.ru, он являлся мастером спорта международного класса, обладателем третьего дана, чемпионом Европы, а также серебряным призером чемпионата Японии и абсолютного чемпионата Европы.

    В конце ноября 2022 г. руководство РСБИ на встрече в Хабаровске сообщило о решении сформировать добровольческий отряд «Союз» из ста спортсменов и инструкторов, включая представителей кекусинкай-карате. 5 января отряд был направлен в район боевых действий.

    Кроме Увицкого, в отряд вступили, в частности, Сергей Плеханов (двукратный чемпион Кубка Оямы в Японии, чемпион Японии К1), Виктор Горн (чемпион Кубка мира, чемпион Европы), Всеволод Мохирев (тренер и руководитель одной из городских организаций кекусинкай) и другие. Командиром отряда стал Рамиль Габбасов (исполнительный директор РСБИ и директор Федерации всестилевого карате).

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