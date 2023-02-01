Чемпион Европы по карате Сергей Увицкий погиб добровольцем в ходе боевых действий

Чемпион Европы по карате и генеральный секретарь Федерации кекусинкай России Сергей Увицкий погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Федерации Киокушин.



Увицкий был участником добровольческого формирования «Союз», созданного из спортсменов Российским союзом боевых искусств (РСБИ).



Сергею Увицкому был 41 год. По данным портала Superkarate.ru, он являлся мастером спорта международного класса, обладателем третьего дана, чемпионом Европы, а также серебряным призером чемпионата Японии и абсолютного чемпионата Европы.