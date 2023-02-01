В Московском районе к 2025 году построят детский сад с соляной комнатой

В Московском районе началось строительство детского сада на 140 мест, ввести в эксплуатацию его планируется в 3 квартале 2025 года вместе с жилым домом.



Встроенно-пристроенный садик разместится на двух первых этажах одного из корпусов жилого комплекса «Сенат», который холдинг Setl Group возводит неподалеку от метро «Московская». В двухэтажном саду спроектирован оздоровительный бассейн площадью 4 на 7 метров, а также соляная комната, эффект которой специалисты сравнивают с пребыванием на морском берегу. Всего здесь будет 9 групп детей — от самых маленьких до тех, кто скоро пойдет в школу. Также здесь будут музыкальный и физкультурный залы, спальни, кухня, медицинский кабинет и помещения для кружков.