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    В Московском районе к 2025 году построят детский сад с соляной комнатой

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    В Московском районе началось строительство детского сада на 140 мест, ввести в эксплуатацию его планируется в 3 квартале 2025 года вместе с жилым домом.

    Встроенно-пристроенный садик разместится на двух первых этажах одного из корпусов жилого комплекса «Сенат», который холдинг Setl Group возводит неподалеку от метро «Московская». В двухэтажном саду спроектирован оздоровительный бассейн площадью 4 на 7 метров, а также соляная комната, эффект которой специалисты сравнивают с пребыванием на морском берегу. Всего здесь будет 9 групп детей — от самых маленьких до тех, кто скоро пойдет в школу. Также здесь будут музыкальный и физкультурный залы, спальни, кухня, медицинский кабинет и помещения для кружков.

    Во дворе для детей появятся 9 прогулочных площадок с теневыми навесами и 2 спортивные площадки для зарядки на свежем воздухе.

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