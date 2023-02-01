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    В деревне Малое Карлино достроили детский сад и школу

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    В деревне Малое Карлино Ломоносовского района Ленобласти завершилось строительство детского сада и общеобразовательной школы.

    Строить здания детсада и школы начали еще в 2020 году, но компания, которая этим занималась, не смогла выполнить свои обязательства. В 2021 году Объединение «Строительный трест» заключило соглашение с Правительством региона о сотрудничестве по завершению строительства и вводу в эксплуатацию этих образовательных учреждений.

    Фото: предоставлено пресс-службой Объединения «Строительный трест»
    Фото: предоставлено пресс-службой Объединения «Строительный трест»
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    Разрешения на ввод в эксплуатацию этих зданий получены в декабре 2022 года. Детский сад общей площадью 4,7 тыс. кв. м рассчитан на 220 малышей — 11 групп детей, в том числе 3 ясельные. Для малышей созданы спортивный и актовый залы, оборудованы медкабинет и пищеблок. Муниципальная школа общей площадью 10,4 тыс. кв. м рассчитана на 450 учащихся с 1-го по 11-й классы. Здесь, помимо учебных классов, есть актовый и спортивный залы, библиотека, просторная столовая и медицинский кабинет.

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