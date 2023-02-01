В деревне Малое Карлино достроили детский сад и школу

В деревне Малое Карлино Ломоносовского района Ленобласти завершилось строительство детского сада и общеобразовательной школы.
Строить здания детсада и школы начали еще в 2020 году, но компания, которая этим занималась, не смогла выполнить свои обязательства. В 2021 году Объединение «Строительный трест» заключило соглашение с Правительством региона о сотрудничестве по завершению строительства и вводу в эксплуатацию этих образовательных учреждений.
Разрешения на ввод в эксплуатацию этих зданий получены в декабре 2022 года. Детский сад общей площадью