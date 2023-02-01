Телефонный звонок лишил известного петербургского ученого нескольких миллионов

Пожилой доктор медицинских наук из Петербурга попался на уловку телефонных мошенников. Чтобы «защитить банковские счета», он отдал преступникам почти 6,5 миллиона рублей.



Заподозрив неладное, накануне мужчина обратился в полицию, стало известно «Фонтанке» 1 февраля. Он рассказал, что в конце января говорил по телефону с «сотрудниками Центробанка и полицейскими», поверил, что с его счетов собираются похитить деньги, и согласился перевести их на «безопасный» счет.



Миллионы петербуржец обналичил и перевел мошенникам через три банкомата на юге города. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

