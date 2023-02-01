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    Телефонный звонок лишил известного петербургского ученого нескольких миллионов

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    Пожилой доктор медицинских наук из Петербурга попался на уловку телефонных мошенников. Чтобы «защитить банковские счета», он отдал преступникам почти 6,5 миллиона рублей.

    Заподозрив неладное, накануне мужчина обратился в полицию, стало известно «Фонтанке» 1 февраля. Он рассказал, что в конце января говорил по телефону с «сотрудниками Центробанка и полицейскими», поверил, что с его счетов собираются похитить деньги, и согласился перевести их на «безопасный» счет.

    Миллионы петербуржец обналичил и перевел мошенникам через три банкомата на юге города. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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