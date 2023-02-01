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    Мороз или оттепель? Циклонический вихрь удерживает в Петербурге аномальное тепло

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Синоптики расходятся в оценке температуры в Петербурге 1 февраля, а солидарны в том, что будет снег.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня ожидается облачная погода, в конце дня местами снег. Ветер умеренный, на дорогах гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 3 градусов, днем составит 0 — минус 2 градуса.

    Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус пишет, что пришла новая оттепель с температурой минус 1 — плюс 1 градус.

    «Сегодня Северная столица окажется под влиянием очередного циклонического вихря, выходящего с запада на территорию Прибалтики. Он сохранит в регионе облачную погоду, вызовет небольшой снег и удержит температурный фон заметно выше климатической нормы. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает «ФОБОС».

    По данным «Яндекс.Погоды», сегодня будет минус 2 градуса, а ощущаться они будут как минус 7 при высокой влажности воздуха — 87 %. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, чаще всего в этот день бывает паcмурно, от минус 15 до 0 градусов. Самое холодное 1 февраля выдалось в 1967 году, минус 28, а самое тёплое — в 1981 году, плюс 3.

    В следующие два дня ожидается небольшой минус и небольшой, местами умеренный снег.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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