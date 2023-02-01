Мороз или оттепель? Циклонический вихрь удерживает в Петербурге аномальное тепло

Синоптики расходятся в оценке температуры в Петербурге 1 февраля, а солидарны в том, что будет снег.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня ожидается облачная погода, в конце дня местами снег. Ветер умеренный, на дорогах гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 3 градусов, днем составит 0 — минус 2 градуса.
Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус пишет, что пришла новая оттепель с температурой минус 1 — плюс 1 градус.
«Сегодня Северная столица окажется под влиянием очередного циклонического вихря, выходящего с запада на территорию Прибалтики. Он сохранит в регионе облачную погоду, вызовет небольшой снег и удержит температурный фон заметно выше климатической нормы. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает «ФОБОС».
По данным «Яндекс.Погоды», сегодня будет минус 2 градуса, а ощущаться они будут как минус 7 при высокой влажности воздуха —
В следующие два дня ожидается небольшой минус и небольшой, местами умеренный снег.