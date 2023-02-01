Мороз или оттепель? Циклонический вихрь удерживает в Петербурге аномальное тепло

Синоптики расходятся в оценке температуры в Петербурге 1 февраля, а солидарны в том, что будет снег.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня ожидается облачная погода, в конце дня местами снег. Ветер умеренный, на дорогах гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 3 градусов, днем составит 0 — минус 2 градуса.

