В зоопарке Франкфурта умерла, вероятно, самая старая в мире обезьяна. У неё был особенный характер

Во Франкфуртском зоопарке умерла, вероятно, самая старая в мире обезьяна по имени Маргрит. Самка бонобо прожила до 70 лет. Об этом 31 января сообщают немецкие СМИ.



Предположительно, животное появилось на свет в тропических лесах Конго в 1952-53 году, а после его перевезли в Гессен.



В зоопарке рассказали, что самка чувствовала себя хорошо практически до самого конца. Всего за пару дней до смерти в её поведении заметили небольшие изменения: она была менее активна и потребляла меньше еды.



О питомице вспоминают, как о настоящей личности — дружелюбной и отзывчивой. Её уход огорчил сотрудников зверинца, особенно тех, кто заботился о ней на протяжении долгих лет.

