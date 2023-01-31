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    В зоопарке Франкфурта умерла, вероятно, самая старая в мире обезьяна. У неё был особенный характер

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    Во Франкфуртском зоопарке умерла, вероятно, самая старая в мире обезьяна по имени Маргрит. Самка бонобо прожила до 70 лет. Об этом 31 января сообщают немецкие СМИ.

    Предположительно, животное появилось на свет в тропических лесах Конго в 1952-53 году, а после его перевезли в Гессен.

    В зоопарке рассказали, что самка чувствовала себя хорошо практически до самого конца. Всего за пару дней до смерти в её поведении заметили небольшие изменения: она была менее активна и потребляла меньше еды.

    О питомице вспоминают, как о настоящей личности — дружелюбной и отзывчивой. Её уход огорчил сотрудников зверинца, особенно тех, кто заботился о ней на протяжении долгих лет.

    Маргрит становилась мамой семь раз. В 17 зоопарках по всему миру живут её «отпрыски» — как дети, так и «внуки».

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