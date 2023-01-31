ВСУ по два раза обстреляли Брянскую и Белгородскую области

Две приграничные с Украиной области снова оказались под обстрелом вечером 31 января. О пострадавших не сообщается, однако последствия все же есть.



Чуть позднее 17 часов вечера губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что под минометным огнем оказалось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате были повреждены 17 домовладений, памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны и здание магазина. Было нарушено энергоснабжение, которое вскоре восстановили.



Второй удар пришелся по территории Новозыбковского городского округа, в районе 22 часов. Два населенных пункта остались без света. На месте работают оперативные и аварийные службы.

