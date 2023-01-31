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    Так не доставайся же ты никому. В Пензенской области суд наказал двух соперниц за драку и дурно пахнущий реванш

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    2 комментария

    В Пензенской области две женщины в попытке поделить мужчину дошли до суда. В ход пошли кулаки, оскорбления и даже фекалии. В итоге законную жену и коварную разлучницу остудили штрафами.

    Два дела о нанесении побоев (ст. 6.1.1 КоАП РФ) 31 января рассмотрел Наровчатский районный суд, который установил, что в декабре 2022 года женщина пришла домой к возможной разлучнице, которая коротала время с ее мужем. Время было позднее, рассерженная жена потребовала, чтобы мужчина немедленно вернулся к семейному очагу. Сначала две женщины попытались уязвить друг друга словесно, но свара быстро переросла в драку.

    Муж разнял соперниц, но предпочел с женой домой не возвращаться. Когда его подруга вышла во двор закрыть дверь, то увидела, что оскорбленная оппонентка оставила последнее слово за собой, вымазав её машину фекалиями.

    С учетом всех установленных в заседании обстоятельств суд принял соломоново решение: обеим назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей каждой.

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    Комментарии 2

    своих не бросаем31 Янв 2023 в 21:56
    Шимпанзе завоевали репутацию среди остальной части животного мира как мастера бросков. К сожалению, бросают они вовсе не бейсбольные мячики. У шимпанзе есть привычка атаковать прохожих собственными фекалиями. Это ещё одна причина, по которой им никогда не стать хорошими домашними животными.

    Зачем они это делают? И может ли бросание дерьма на самом деле быть признаком интеллекта?

    Согласно представителям Института имени Джейн Гудолл в Канаде, такой тип поведения обычно не наблюдается у свободно бродящих шимпанзе в дикой природе. В то время как они по-прежнему склонны бросать вещи, они, как правило, предпочитают камни или ветки, когда хотят выразить своё раздражение. В неволе посторонние предметы обычно недоступны, и шимпанзе, которые чувствуют беспокойство или разочарование, отдают предпочтение бросанию того, чего очень много: собственные какашки.
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