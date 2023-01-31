Так не доставайся же ты никому. В Пензенской области суд наказал двух соперниц за драку и дурно пахнущий реванш

В Пензенской области две женщины в попытке поделить мужчину дошли до суда. В ход пошли кулаки, оскорбления и даже фекалии. В итоге законную жену и коварную разлучницу остудили штрафами.
Два дела о нанесении побоев (ст. 6.1.1 КоАП РФ) 31 января рассмотрел Наровчатский районный суд, который установил, что в декабре 2022 года женщина пришла домой к возможной разлучнице, которая коротала время с ее мужем. Время было позднее, рассерженная жена потребовала, чтобы мужчина немедленно вернулся к семейному очагу. Сначала две женщины попытались уязвить друг друга словесно, но свара быстро переросла в драку.
Муж разнял соперниц, но предпочел с женой домой не возвращаться. Когда его подруга вышла во двор закрыть дверь, то увидела, что оскорбленная оппонентка оставила последнее слово за собой, вымазав её машину фекалиями.
С учетом всех установленных в заседании обстоятельств суд принял соломоново решение: обеим назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей каждой.